Поняв, что случилось, девочка побежала к маме

— Она была очень наивной и доверчивой, — в один голос твердят в своих показаниях все участники этой гадкой истории, испортившей жизнь 14-летней девочке.

По данным уголовного дела, травлю устроили в одной из ярославских школ. Девочку невзлюбили одноклассницы. Ну как можно быть такой наивной и всему верить? Решили проучить. Узнали, что девочка любит одну музыкальную группу. «ВКонтакте» завели страничку с именем солиста этой группы и добавились в друзья к девочке. Та была счастлива. Он поверила — ее кумир теперь с ней дружит. И даже больше. «Музыкант» признался ей в любви. Одноклассница, прятавшаяся за псевдонимом музыканта, написала от его имени:

— Я тебя люблю. А ты меня? Если да, то пришли мне свои обнаженные фото.

Отказать кумиру школьница не смогла. И попала в ловушку.



Похихикав над доверчивой девочкой, одноклассницы пошли дальше. Подговорили знакомого написать этой девочке. Он согласился.

И снова завертелась «любовь». И снова всё пришло к тому же самому — интимными фотографиями девочка должна была доказать свою любовь. А в нового друга по переписке она уже тоже влюбилась без памяти. Но на этот раз решила быть осторожнее. Фотографироваться не спешила. Тогда в ход «любимый» пустил угрозы — не пришлёшь фото, я расскажу, что ты их другим присылаешь! Девочка испугалась.

— Она сделала снимки в ванной, чтобы не видела мама, — рассказал адвокат Александр Мартынов.

И отправила мальчику фото интимных мест. Одноклассницы, которым школьник тут же переслал переписку и снимки, ликовали. Создали беседу во «ВКонтакте» — решили опозорить девочку на всю школу. Правда, их радость от такого «разоблачения» оценили не все. Некоторые одноклассники тут же выходили из беседы, увидев, что там за веселье.

Снимки и имя девочки разлетелись по отвратительным пабликам «ВКонтакте» — таким, где позорят людей. Девочке пришлось признаться маме, что она натворила и чем теперь всё закончилось. А добренькие одноклассницы побежали к учителям — показывать, чем занимается на досуге пойманная ими школьница. История дошла до взрослых. Маме девочки стало плохо с сердцем.

Сначала родители участвовавших в истории мальчика и девочки пытались всё выяснить между собой. Но в итоге дело дошло до суда.

Суд шёл в закрытом режиме. Парню, у которого нашли отклонения в психике, дали год условно.

— На суде он произнес речь, где попросил у девочки прощения, — рассказал адвокат.

Этих слов от бывшего «любимого» девочка уже не услышала — она не пришла на оглашение приговора.