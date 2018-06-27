Ребёнок сильно поссорился с мамой и папой

12-летний мальчик, которого искали несколько дней, нашёлся. Оказался жив и здоров. Его нашли на рыбинском вокзале сотрудники полиции. Мальчик дожидался вечера, чтобы вернуться домой.

— Вчера в четыре вечера мне позвонили и сказали, что нашли сына на вокзале. Сейчас все хорошо, мы дома. С сыном все в порядке, сказал, что сам хотел прийти домой вечером, как я приду с работы, но его опередили сотрудники полиции, — рассказывает мама Елена.



Ребенка искали трое суток. Мальчик рассказал родителям, что голодный и не выспавшийся гулял по Рыбинску, но хотел вернуться домой. Ночевал на вокзале.



В воскресенье, 24 июня, школьник поссорился со своей семьей и сбежал с дачи в поселке Волжский Рыбинского района. Причиной конфликта стало недопонимание: мальчик испугался, что его обвинят в краже.

