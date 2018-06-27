От «Газели» осталась груда металла: в ДТП на Ярославском шоссе пострадали люди
27 июня 2018 09:53
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На Ярославском шоссе в районе поселка Дорожный вчера днём произошло ДТП: столкнулись автомобили «Газель» и «Киа-Рио». Удар был такой, что у «Газели» смяло всю кабину.
На место сразу выехали полиция и бригада скорой помощи.
— В аварии пострадали двое мужчин. Они получили травмы, не опасные для жизни, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.
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Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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