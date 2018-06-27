«Комсомольский» мост через Которосль откроют уже на днях

Чиновники мэрии Ярославля и правительства области радостно рапортуют — строительство моста через Которосль в районе Комсомольской площади почти закончилось. Уже сегодня все работы доделают и конструкцию начнут тестировать. И скоро по мосту снова можно будет ездить.



— Рабочие уже смонтировали и подключили мачты освещения, сейчас они доделывают перила, — рассказал директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. — Мы планируем, что мост откроют уже в конце этой недели или в начале следующей.

По неофициальным данным, в субботу для торжественного открытия моста может приехать министр транспорта России Евгений Дитрих.

Самые серьёзные работы, которые осталось доделать, будут уже не на самом мосту, а рядом с ним. Со стороны Комсомольской площади нужно сделать нормальные тротуары и уложить асфальт. А с Мышкинского проезда надо ещё сделать подъездную дорогу.



Скоро откроют!

Прошлый мост, который стоял на этом месте, за 57 лет эксплуатации износился более чем на 70%, а отдельные конструкции — на все 100%. Он был в предаварийном состоянии. Ездить по такому мосту было нельзя. Поэтому его стали перебирать заново. В конце лета прошлого года сюда наведывался прошлый министр транспорта Максим Соколов, чтобы лично посмотреть, как работают строители.



Разбор старого моста и строительство нового обошлись в 650 миллионов рублей. Часть денег — федеральные, стоимость проекта оплачивал бюджет Ярославля.

