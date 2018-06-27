Пришлось отдать всё

Руководство пивной отдало приставам стремянку, отпариватель, входные двери, микроволновку и другое имущество за долги.



За аренду помещения в центре Ярославля, которое сняли под бар, долгое время не платили. Долг накопился больше 380 тысяч рублей. Собственник подал в суд и выиграл его. Но рассчитываться и после суда организация не спешила, тогда в бар отправились судебные приставы.



— Представитель фирмы-должника сам попросил наложить арест на имущество, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Так в акте описи и ареста оказалось около сорока единиц имущества. Среди арестованного — холодильники, весы, пивные краны, входные двери, столы, мониторы, стулья, стойки, микроволновка и даже стремянка.



Если компания не рассчитается с долгом, то всё арестованное имущество продадут.



Арестованное имущество приставы распродают на аукционах. Один из них пройдёт сегодня. Среди распродаваемого имущества больше всего земельных участков и машин, продают и машину бывшего мэра Рыбинска. За сколько можно купить «Тойоту» Юрия Ласточкина.

