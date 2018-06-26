Дмитрий утверждает, что за год с обочины пропали почти все знаки

Сегодня по дороге к деревне Поповка депутат муниципалитета Дмитрий Соколов увидел мужчину, пытавшегося вывернуть дорожный знак.



— Когда я подъехал близко и остановился, он пытался спрятаться, — рассказал Дмитрий Соколов. — Я позвонил в полицию, они приняли мое заявление и обрадовались. Поскольку я торопился, ждать их не мог. Но я знаю и имя этого мужчины, и где он живёт.

Как утверждает Дмитрий, за год с этой дороги пропали почти все дорожные знаки. Зачем мужчине понадобились дорожные знаки, он не объяснил.

— Это новые знаки, которые ставили, когда приводили в соответствие дорогу, чтобы за школьницей Наташей в деревню автобус ездил, — рассказал депутат. — По моим подсчётам, он упёр 10–15 знаков. Очень неплохой забор можно сделать.

Фотографии мужчины Дмитрий выложил у себя на странице в фейсбуке.

— Он из секты ненавистников дорожных знаков и разметки, — начали шутить пользователи соцсети. — Это он дорожную разметку сколупывает, и из асфальта куски выгрызает.



Сейчас проводится проверка.