В воскресенье погулять по Волжской набережной можно будет только на верхнем ярусе

В мэрии Ярославля предупредили горожан, что в воскресенье, 1 июля, нельзя будет погулять или покататься на велосипеде по нижнему и среднему ярусам Волжской набережной, по нижнему ярусу Которосльной набережной, а также на Даманском островке и в районе часовни Казанской Богоматери.



— Эти ограничения вводятся из-за того, что здесь будет проводиться чемпионат России по триатлону, — объяснили городские власти. — Ограничения будут действовать с шести утра до шести вечера.



Также в это время будет запрещена остановка и парковка машин в районе речного вокзала, на Волжском и Мякушинском спусках и у часовни Казанской Богоматери.

