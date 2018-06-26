Пассажиры легковушки получили очень тяжёлые травмы в аварии с фурой и микроавтобусом

Страшной трагедией обернулись последствия ДТП, которое произошло накануне на трассе в Даниловском районе Ярославской области. В легковом «Рено» из Москвы к себе домой в Архангельскую область ехала семья с двумя маленькими детьми — 3 и 7 лет. Мальчики ещё не знают, что произошло с их родственниками.



— Дети сейчас находятся в Ярославле в 3-й детской больнице: младшего переводят из реанимации в палату к старшему, ему будут операцию делать, — рассказали родственники пострадавшей в ДТП семьи. — Им пока не рассказывают, что случилось с их роднёй. Их родители сейчас находится в больнице имени Соловьёва на искусственном сохранении жизни. Мама потеряла много крови. Врачи говорят, что у папы шансов выжить практически нет. А их дядя, который ехал вместе с ними, погиб на месте происшествия.



В Ярославль приехали родственники, чтобы поддержать пострадавших и постараться помочь всем, чем будет можно. Они говорят, что женщине, пострадавшей в ДТП, возможно, понадобится донорская кровь. Но пока они ждут, что скажут врачи.



ДТП произошло в районе деревни Усолкино — на трассе «Холмогоры» столкнулись микроавтобус «Фольксваген» с пассажирами, грузовик с полуприцепом и легковой «Рено».



— В маршрутке и фуре из людей никто сильно не пострадал, — рассказали очевидцы аварии. — А вот людям из легковушки не повезло — удар был очень сильным.



Ещё одно страшное ДТП произошло накануне на трассе в Ярославской области. Там пострадали четверо взрослых и две маленькие девочки. Сейчас они все в больнице.

