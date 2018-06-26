Некоторым заводам придётся переезжать

В мэрии Ярославля рассказали о делении города на две крупные промышленные зоны — северную и южную. Чиновники сказали, что это проект федерального значения. Также они заявили, что он уже стартовал.



— Территория Ярославля более чем на 62% занята промзонами и санитарно-промышленными зонами, — рассказали в мэрии города. — В северной промзоне располагается более 180 предприятий, в южной — более 600, они занимают около 60% от общей площади промышленных зон. Оставшиеся 15 зон формировались в 30–60 годы XX века и на сегодняшний день оказались в окружении жилых кварталов. Эти площадки загружены производством не более чем на 40% и сейчас захламлены руинами вместо зданий и отходами производства.

Если посмотреть по карте, то видно, что промзоны географически тяготеют к Волге и представляют дополнительно угрозу экологии не только городу, но и всему волжскому бассейну. При этом все площадки обеспечены энергоносителями, водой, канализацией, автомобильным и железнодорожным сообщением.



— Для решения сложившейся ситуации необходимо учитывать опыт крупнейших городов — Москвы, Санкт-Петербурга и других, — решили ярославские власти и стали прорабатывать крупный проект по переносу предприятий. — В Ярославле разработали комплексный план управления промзонами. Данная работа имеет статус федерального значения, так как затрагивает проблемы не только ярославского региона, но и вертикально интегрированных структур: РЖД, Минтранса, «Сибура», «Роснефти» и других.

О создании промзон в Ярославле городские власти заявили в начале весны, а после долго держали информацию об этом в секрете. До сих пор общественности подробно не рассказали, куда и какие заводы планируется переставлять.

