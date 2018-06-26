В торговом центре прошли учения

Сегодня в торговом центре «Фараон» эвакуировали посетителей и работников зала. Сработала система пожарной безопасности, поэтому на место приехали машины спасателей. Оказалось, что сегодня день, когда по всему городу проводят масштабные учения в местах массового скопления людей: торговых центрах и во всех организациях. Учения эти добровольные. То есть каждый руководитель сам решает, устроить их или нет.



— В «Фараоне» все эвакуировались достаточно быстро, минут за пять. Но надо отметить, что большая часть людей — работники торгового центра. Они хорошо ориентируются в здании. У «Фараона» достаточно сложная конструкция, несколько этажей, и людям, которые плохо знают здание, будет сложно выбраться, особенно в условиях сильного задымления, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.



Недавно масштабные учения проходили в «Ауре». Оказывается, выбраться из этого торгового центра очень сложно.

