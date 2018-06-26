Мальчика нет уже третий день

В Рыбинске объявили в розыск 12-летнего мальчика, который пропал вечером в воскресенье. Мальчик был со своими родителями на даче в поселке Волжский. Ребёнок поссорился с мамой и папой и убежал.



— Мы ошибочно обвинили его, когда у наших знакомых пропала одна вещь. Потом-то всё поняли, а он, видимо, испугался, обиделся и убежал... Но такое впервые! Он, бывало, обидится, уйдет на целый день, но вечером всегда возвращался. А тут его уже трое суток нет, и не знаем, где он. Всех уже обзвонили и все варианты перепробовали, — переживает мама мальчика Елена.



Родители беспокоятся: их сын уже трое суток не принимает необходимые для его здоровья лекарства.



Елена надеется на помощь людей и поисковых отрядов. В соцсетях говорят, что мальчика видели в Рыбинске на улице Плеханова, но точной информации пока нет.



Вячеслав был одет в черную футболку, черные шорты и синие сланцы. Если вам известно о местонахождении Вячеслава Кондратьева, сообщите в полицию по номеру 02, 102 либо 112 с сотового. Либо позвоните по номеру 8 910 964-08-38 на горячую линию поискового отряда «ЯрСпас».

