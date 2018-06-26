ДТП произошло вечером 25 июня

В Рыбинске на перекрёстке улиц Максима Горького и Бори Новикова «Форд» врезался в мотоцикл. ДТП произошло 25 июня около 18 часов. Мотоцикл начал движение на зелёный сигнал светофора, когда «Форд» решил развернуться и подрезал его. Мотоциклист врезался в капот с пассажирской стороны и перелетел через мотоцикл.

— Водитель машины не пострадал, — рассказали свидетельница ДТП Елена Выфер. — У байкера сотрясение головного мозга и ушибы. Экипировка спасла ему жизнь!

У машины разбита фара и бампер, а вот мотоциклу повезло меньше, он получил в результате аварии серьёзные повреждения.



Мотоциклист врезался в капот автомобиля

Мотоциклист получил сотрясение и ушибы

В середине июня в ДТП в Ярославле погиб молодой байкер. Мотоциклист столкнулся с автомобилем на проспекте Фрунзе.

