Будут бороться с самыми распространенным онкозаболеваниями

Около 1 миллиарда рублей выделят Ярославской области дополнительно для борьбы с меланомой, гепатитом В и С, ВИЧ, раком шейки матки и молочной железы. Большую часть денег потратят на покупку современных лекарств для людей, страдающих онкопатологией. Кроме того, для химиотерапии закупят оборудование и расходные материалы — порт-системы, пик-катетеры, одноразовые помпы.



— К сожалению, рак по-прежнему занимает лидирующее место после сердечно-сосудистых заболеваний в структуре смертности россиян, — говорит заместитель председателя правительства области Игорь Селезнёв. — Мы проанализировали востребованность различных препаратов и приняли решение закупать в первую очередь лекарства от тех видов рака, которые в нашем регионе наиболее распространены. Помимо этого, для борьбы с раком шейки матки будет закуплен цитологический процессор для выявления вируса папилломы, комплект оборудования, анализаторы для скрининга и расходные материалы.



Также для ярославцев закупят специальную вакцину от вируса папилломы человека. Сейчас это самая эффективная профилактическая мера против рака шейки матки.



Другие серьезные заболевания, на борьбу с которыми потратят дополнительные средства, — это ВИЧ и гепатиты. Ярославская область более чем на 71 миллион рублей получит антиретровирусные препараты. Дополнительное обеспечение терапией 667 ВИЧ-инфицированных пациентов позволит, как утверждают в правительстве, уже к следующему году достичь показателей в 90% (это соответствует Государственной стратегии противодействия ВИЧ-инфекции).



— Что касается вирусных гепатитов, то по степени влияния на здоровье людей и масштабам заболеваемости в Ярославской области именно гепатиты держат пальму первенства в структуре заболеваний органов пищеварения, — сообщил Игорь Селезнев. — Мы планируем обеспечить необходимыми препаратами пациентов с гепатитом С и В на сумму 200 миллионов рублей.

