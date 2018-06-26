Ярославские депутаты отказались возвращать прямые выборы мэров городов

Появился шанс получить свое избирательное право обратно

Сегодня в ярославской областной думе обсудили, надо ли возвращать прямые выборы органов местного самоуправления. Оппозиция считает, что люди сами должны выбирать глав городов.



— Никто же не скажет, что граждане не справились с выбором президента? Или губернатора? Могут, значит, граждане выбирать тогда и органы местного самоуправления. Считаю, надо вернуть — на свой страх и риск, — высказался депутат Сергей Балабаев.



Председатель облдумы Михаил Боровицкий посчитал, что по такой логике депутаты вообще тогда не нужны.



— Во-первых, если мы этот вопрос отдаем на выбор народа, то мы и другие тогда отдадим? Это неразумно. Во-вторых, когда мы уходили от системы прямых выборов, это было сделано, прежде всего, для того, чтобы в руководители шли профессионалы-управленцы, а не политики. В-третьих, идеальной системы нет. Но если уж мы придём к какому-то решению, давайте эту систему не менять. Я бы даже предложил наложить мораторий на изменения решения лет на десять.



В итоге депутаты большинством голосов проголосовали за то, чтобы отклонить проект закона о прямом тайном голосовании за глав городов.



В 2016 году муниципалитет проголосовал за то, как мы будем выбирать мэра, а в марте 2017 года депутаты выбрали градоначальника за ярославцев. Жители города больше не голосуют за того, кто возглавит Ярославль.



Городские депутаты уже возвращались к этому вопросу, но на уровне Ярославля так и не решились вернуть прямые выборы.