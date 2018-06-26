Возле дверей областной думы устроили одиночный пикет

Сегодня в Ярославской областной думе проходит последнее заседание шестого созыва. Перед началом заседания возле дверей здания активисты встали с одиночным пикетом против повышения пенсионного возраста в России.



«Депутат! Ты за повышение пенсионного возраста? 10 сентября избиратель против тебя!» — написано на плакате.



Своё отношение к пенсионной реформе ярославцы собираются высказать на митингах. Сторонники Навального собираются выйти на несанкционированный митинг, поскольку из территориальной администрации им пришёл отказ на целых четыре заявки. Подал заявку на проведение «пенсионного» митинга и депутат облдумы Василий Цепенда. ПАРНАС собирается собрать на Советской площади пять тысяч человек.

