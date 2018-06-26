В Рыбинске для одиннадцатиклассников впервые устроили общегородской выпускной. Ребят собрали на городской площади.
Мэр Рыбинска Денис Добряков вручил медали «За особые успехи в учении» 64 выпускникам.
— Эти медали — общая заслуга, — сказал Денис Добряков. — Педагоги дали вам знания, родители помогали и поддерживали вас, вы проявили не только усердие и талант, но и показали, что умеете по-настоящему работать. Учеба — это тяжелый труд, и вы готовы к нему с самого детства. А еще это ваш личный вклад в собственное будущее. Очень хочу, чтобы оно было связано с Рыбинском. Какой бы путь вы не выбрали, помните, вас всегда ждут дома.
На площади выпускники устроили танцевальный флешмоб под музыку школьного вальса. Для ребят выступила кавер-группа, работали развлекательные зоны с шахматами и теннисом.
Выпускники остались довольны таким первым общим праздником.
— Здорово, что можно собраться всем вместе. Сразу совсем другое настроение и масштаб. Это наш общий праздник, и хотелось бы, чтобы и у нас устраивали шоу, как «Алые паруса» в Питере. Тем более и Волга, и катера у нас есть, — сказала выпускница Екатерина Лосева.
Лучших выпускников Ярославля наградили в мэрии города. Ребята рассказали о том, на что им пришлось пойти ради успеха.