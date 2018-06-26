Сразу после окончания матча Уругвай — Россия в Ярославле произошёл неприятный инцидент: болельщику сборной Уругвая разбили дорогую иномарку.



Болельщиком оказался ярославец Артём Сыромятников. Он известный в городе фокусник и любитель шуток. Как оказалось, Артём и его друг решили устроить очередной прикол: попровоцировать ярославцев после проигрыша сборной России. Артём вышел на улицу Свободы и громко начал выкрикивать: «Уругвай!». Рядом стоял BMW, принадлежащий другу Артёма. На него ярославцы наклеили флаг Уругвая. Все проходящие мимо люди реагировали спокойно. Но внезапно в кадре появляется молодой человек, которого подобное поведение привело в ярость. Сначала он немного потолкался с Артёмом, а потом вдруг бросился в кусты, где оказалась железная палка. Он схватил палку, подбежал к BMW и несколько раз ударил по машине, пока Артём и его друг не скрутили разбушевавшегося парня.



Посмотрев видео, у нашей редакции возник вопрос: а не подстава ли всё это? Уж слишком нереалистично выглядит всё это. Мы напрямую спросили у Артёма: человек, который бил по машине, тоже ваш друг?



— Нет, это не подстава, он действительно разбил машину, — ответил Артём.



— Вы спросили с него денег? Заявление в полицию написали?



— Нет, он просто ушёл, и заявление мы не писали, потому что сами спровоцировали ситуацию. Ремонт обойдётся в 40 тысяч.



Посмотрите и вы видео, которое прислал нам Артём. Как думаете, фокуснику и его другу действительно разбили BMW или это розыгрыш?

