Продули. Всухую. 0:3. Сегодня после игры Россия-Уругвай ликующих толп на улицах, конечно, нет. Фан-зону в центре Ярославля болельщики начали покидать ещё до финального свистка. А ведь с каким настроением шли смотреть матч! Как менялась реакция болельщиков во время игры, смотрите в нашем фоторепортаже.



Шли, как на праздник!

Вроде всё шло неплохо

Так надеялись на победу!

Ждали с замиранием сердца, что забьём мы, а не нам

Нас было много!

С нами были наши усы надежды

Мы верили в победу!

Думали, порвём уругвайцев. Но порвали только грелку

Мы набирались сил, чтобы как следует поболеть за сборную

За сборную болели самые красивые девушки!

Мы укутались в триколор

Мы ждали чуда

И болели изо всех сил

Но что-то пошло не так

Голы посыпались один за другим

Мы еле сдерживали разочарование

Пока совсем не потеряли надежду

Мы не знали, что и думать об этой игре

Матч, на который мы возлагали такие надежды, закончился