Продули. Всухую. 0:3. Сегодня после игры Россия-Уругвай ликующих толп на улицах, конечно, нет. Фан-зону в центре Ярославля болельщики начали покидать ещё до финального свистка. А ведь с каким настроением шли смотреть матч! Как менялась реакция болельщиков во время игры, смотрите в нашем фоторепортаже.

Шли, как на праздник!
Шли, как на праздник!
Вроде всё шло неплохо
Вроде всё шло неплохо
Так надеялись на победу!
Так надеялись на победу!
Ждали с замиранием сердца, что забьём мы, а не нам
Ждали с замиранием сердца, что забьём мы, а не нам
Нас было много!
Нас было много!
С нами были наши усы надежды
С нами были наши усы надежды
Мы верили в победу!
Мы верили в победу!
Думали, порвём уругвайцев. Но порвали только грелку
Думали, порвём уругвайцев. Но порвали только грелку
Мы набирались сил, чтобы как следует поболеть за сборную
Мы набирались сил, чтобы как следует поболеть за сборную
За сборную болели самые красивые девушки!
За сборную болели самые красивые девушки!
Мы укутались в триколор
Мы укутались в триколор
Мы ждали чуда
Мы ждали чуда
И болели изо всех сил
И болели изо всех сил
Но что-то пошло не так
Но что-то пошло не так
Голы посыпались один за другим
Голы посыпались один за другим
Мы еле сдерживали разочарование
Мы еле сдерживали разочарование
Пока совсем не потеряли надежду
Пока совсем не потеряли надежду
Мы не знали, что и думать об этой игре
Мы не знали, что и думать об этой игре
Матч, на который мы возлагали такие надежды, закончился
Матч, на который мы возлагали такие надежды, закончился
Но мы всё равно любим футбол! И верим, что наши победы ещё впереди!
Но мы всё равно любим футбол! И верим, что наши победы ещё впереди!