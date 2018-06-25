Цвет настроения — Россия — Уругвай. Как менялись лица болельщиков по ходу игры: 20 фото
25 июня 2018 19:16
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Продули. Всухую. 0:3. Сегодня после игры Россия-Уругвай ликующих толп на улицах, конечно, нет. Фан-зону в центре Ярославля болельщики начали покидать ещё до финального свистка. А ведь с каким настроением шли смотреть матч! Как менялась реакция болельщиков во время игры, смотрите в нашем фоторепортаже.
Фото: Александра Савельева
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