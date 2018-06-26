Кто и как собирается перевозить предприятия из района в район — загадка

В Ярославле власти собрались делить город на две крупные промышленные зоны — северную и южную. Причём откладывать дело в долгий ящик они не намерены — хотят всё сделать в этом году. Ещё в начале весны чиновники сами рассказали об этом. Но как-то вскользь.



— Мы будем переносить предприятия из одной части в другую, — как-то абстрактно выразились тогда представители городских властей. И добавили, что это здорово отразится не только на экономике, но и на экологии.

У горожан появилось множество вопросов — какие предприятия будут переносить с места на место, кто просчитал экономическую выгоду, какие есть доказательства экологического преимущества процесса, а также кто, когда и каким образом будет это делать? Но ответов на все эти вопросы так никто и не получил.

— У нас в мэрии есть человек, который может дать ответы на эти вопросы, — вот уже три месяца твердит начальник управления информационной политики и социальных коммуникаций мэрии Ярославля Хаджи Бадалов.

Однако эта ценная информация и даже имя этого осведомлённого человека мэрия держит в секрете. По всей видимости, чиновники решили, что горожанам не обязательно знать, какие предприятия, куда и когда решили перенести.

Начался ли процесс деления города на промзоны или вообще делать это по каким-то причинам чиновники передумали, также пока неизвестно.

