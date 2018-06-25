Сейчас ярославская команда готовится к новому сезону

Ярославский футбольный клуб «Шинник» готовится к предстоящему сезону. К тренировкам уже приступили трое новых игроков команды. Стало известно, кто усилил команду.

— Очередными новичками стали 21-летний полузащитник Иван Мельников из пермского «Амкара», 20-летний защитник Илья Самошников из московского «Арарата» и 24-летний полузащитник Федор Первушин из южно-сахалинского «Сахалина», — рассказали в «Шиннике».

Но пока всё внимание любителей футбола приковано к более важному событию. Сегодня в рамках мирового футбольного первенства сборная России играла. Об итогах матча и о том, как болели ярославцы, можно посмотреть в нашей онлайн-трансляции.

