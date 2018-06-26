Ведущие шоу «Утренний фреш» отправили американскому президенту подарок

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп получил посылку с подарками из Ярославля. Её в середине июня в Белый дом отправили местные телевизионщики из шоу «Утренний фреш». И вот сегодня письмо дошло до адресата — об этом сообщила система отслеживания отправлений Почты России.

До Белого дома посылка шла восемь дней

— Невероятно! Дональд Трамп получил нашу посылку, — говорит телеведущий и генеральный продюсер шоу «Утренний фреш» Сергей Муканов. — Мы поначалу не испытывали особых надежд и иллюзий. Отправили бандероль в Вашингтон в Белый дом на имя американского президента. Мы знали, что если её не заберут в течение пяти дней, то она отправится обратно.



Ярославцы решили, что Дональду Трампу понравится русская матрёшка

В посылке президенту США ярославские телевизионщики отправили в качестве подарка на 72-летие матрёшку, а также приглашение принять участие в утреннем шоу местного «Городского телеканала».



— Сейчас мы ждём ответа, — признался Сергей Муканов. — Я верю, что удивительные истории иногда происходят. Конечно, специально Трамп вряд ли полетит в Ярославль. Но если он будет в Москве по рабочим делам, то почему бы ему и не завернуть в Ярославль. Мы готовимся к его приезду. И если это произойдёт, то мы будем заранее собирать для него вопросы. Узнаем у россиян, чего бы они хотели спросить у американского президента.

Почта отчиталась, что матрёшку и приглашение в Ярославль доставили в Белый дом

Кстати, в начале этого года в Вашингтоне площадь перед российским посольством назвали именем депутата Ярославской областной думы Бориса Немцова, убитого несколько лет назад в Москве.

