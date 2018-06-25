У прокуроров появились вопросы по поводу хранения продуктов

В нескольких садиках Ленинского района прокуратура нашла серьёзные нарушения. Работники садика не соблюдали условия хранения продуктов. На складе не было измерительных приборов, которые бы позволяли контролировать температуру воздуха и влажность. Также при проверке прокуратура обнаружила дефекты лакокрасочных покрытий в пищеблоках и повреждения штукатурки и окон в столовых.

— Ответственными за поставку продуктов и их приготовление являются сотрудники «Комбината социального питания». В отношении должностных лиц возбуждено 3 административных дела. Кроме того, 2 административных дела возбуждены в отношении заведующих двумя детскими садами. Виновные должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей, — рассказали в прокуратуре Ленинского района.



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