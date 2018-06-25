В Симферополь летим без пересадок

Из Ярославля теперь можно улететь в Крым. Уже отправился первый в этом году самолёт.

— 24 июня из ярославского аэропорта вылетели первые отдыхающие: авиакомпания «Алроса» выполнила первый в этом году рейс из Ярославля в Симферополь. 81 пассажир уже загорает под крымским солнцем на черноморском побережье, — рассказали в правительстве области.

Рейсы Ярославль — Симферополь будут дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям. Обратно самолеты будут вылетать по средам и субботам. Цены на билеты из Ярославля начинаются от 6 150 рублей, а из Симферополя — от 5 650 рублей. Цена на билет туда и обратно — 14 286 рублей.

Летать в Крым из Туношны будут на авиалайнере Boeing 737-800. Всего в самолете 144 кресла экономкласса и 12 кресел бизнес-класса.



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