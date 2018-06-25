Березу пришлось пилить

Вчера спасателям центра гражданской защиты Ярославля пришлось немного побыть дровосеками — вытаскивали из-под дерева автомобили.

Большая берёза рухнула прямо во дворе дома на улице Добрынина.

— Видимо, из-за сильного ветра, — предположили в центре гражданской защиты. — И упала она аккурат на два припаркованные машины — ВАЗ-2109 и «Ниссан».

Дерево проломило багажники автомобилей.

— Кроме того, при падении береза зацепила и провода уличного освещения, — рассказали в ЦГЗ.

Берёзу пришлось распилить на куски бензопилой.