В Ярославле из-за ветра берёза рухнула на два автомобиля
25 июня 2018 15:05
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Вчера спасателям центра гражданской защиты Ярославля пришлось немного побыть дровосеками — вытаскивали из-под дерева автомобили.
Большая берёза рухнула прямо во дворе дома на улице Добрынина.
— Видимо, из-за сильного ветра, — предположили в центре гражданской защиты. — И упала она аккурат на два припаркованные машины — ВАЗ-2109 и «Ниссан».
Дерево проломило багажники автомобилей.
— Кроме того, при падении береза зацепила и провода уличного освещения, — рассказали в ЦГЗ.
Берёзу пришлось распилить на куски бензопилой.
Фото: ЦГЗ Ярославля
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