Сейчас в Ярославской области проблемами обманутых дольщиков занимаются чиновники

Депутаты Государственной думы России решили искоренить проблему обманутых дольщиков. Они создали специальную рабочую группу, которая изучила законы, касающиеся этой проблемы, и решила их поменять. Причём довольно серьёзно. По большому счёту из дольщиков они решили сделать вкладчиков.



— Корректируя законодательство, важно закрыть все возможные лазейки, позволявшие нажиться на доверчивых людях и при этом не остановить строительство ненужной «зарегулированностью», — рассказал депутат Государственной думы РФ от Ярославской области Александр Грибов. — В окончательном третьем чтении был принят закон, включивший в себя массу наработок и идей, цель которых — не допустить появления обманутых дольщиков. Это не латание законодательных дыр и технические корректировки, а изменение подхода работы с деньгами граждан и дополнительные гарантии от возможного жульничества.

Переход на новую систему разбили на два этапа — с 1 июля 2018 года — на добровольной основе, с 1 июля 2019 года — на принудительной. Суть в том, что теперь застройщики будут использовать специальные застрахованные так называемые эскроу-счета. Деньги покупателей недвижимости будут уходить на них, а застройщику они достанутся только после сдачи дома.



— Каждый застройщик должен открыть отдельный счёт в банке и проводить все платежи только с с него, а банк должен оценивать целевое назначение всех этих расчётов, — пояснил Александр Грибов. — Банковское сопровождение будет включать в себя право банка останавливать проведение расчётов, если будет подозрение на нецелевое использование этих средств.



Кроме того, если стройка всё же встанет, nо достраивать дома и и инженерную инфраструктуру будет Фонд защиты прав участников долевого строительства за счет дополнительных имущественных взносов. А фирмам, которые будут нарушать сроки сдачи домов, придётся уходить с рынка — им больше разрешения на строительство выдаваться не будут.



Правда, эти поправки помогут не в полной мере тем, кто уже вложился в «долёвку», но стройка встала. Но сейчас в Ярославской области проблемами этих людей занимаются чиновники регионального правительства. Губернатор Дмитрий Миронов, что в этом году в регионе не останется ни одного обманутого дольщика.



Недавно про проблемы обманутых дольщиков из Ярославской области рассказали президенту России Владимиру Путину.

