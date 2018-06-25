Болельщики пока веселятся в другом Ростове

В Ростове Великом всё же ждут швейцарских болельщиков. Осталось, можно сказать, чувство незавершенности. Ведь в Ростов-то футбольные фанаты собирались. Пусть и не знали, что едут не в тот Ростов.

Ситуация тогда вышла смешная — швейцарцы забронировали гостиницу в Ростове Великом, хотя ехали на Чемпионат Мира в Ростов-на-Дону. Еле выпутались из этой ловушки!

Теперь Центр развития туризма Ярославской области решил лично пригласить футбольных фанатов в древний русский город. Для этого иностранцам на электронную почту, которую они указали при бронировании ростовской гостиницы, вышлют специальные приглашения:

— Сейчас гостиницы Ростова обзванивают будущих гостей, которые забронировали номера в даты проведения матчей, уточняют правильность заказа. Центр развития туризма Ярославской области ошибившимся швейцарским туристам в ближайшее время вышлет приглашение. Солнце среднерусской гардарики улыбается всем гостям региона, — сказали в департаменте туризма Ярославской области.



Подготовят ли для иностранцев интересную программу либо же обойдутся одним электронным приглашением, в департаменте пока не решили.

