Дмитрий Миронов оказался похож на футболиста сборной Уругвая

Норвежский таблоид VG запустил проект «Найди своего близнеца чемпионата мира». Технология распознавания лиц сравнивает загруженное фото с лицами игроков национальных сборных и показывает, на кого из 736 футболистов чемпионата мира вы похожи.



Мы решили посмотреть, кто из футболистов «близнецы» с известными мужчинами Ярославля. И, конечно, хотели узнать, кто из ярославцев хоть капельку похож на Криштиану Роналду.



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов оказался на 65% похож на полузащитника сборной Уругвая Кристиана Габриеэля Родригес Баротти.

Художественный руководитель Волковского театра Евгений Марчелли аж на 75% похож на центрального полузащитника сборной Аргентины Эвера Максимильяно Давида Банега.



Схожесть художественного руководителя Волковского театра и аргентинского футболиста — 75%

Мэр Ярославля Владимир Слепцов на 65% похож на своего тезку Владимира Стойковича, вратаря сборной Сербии.

Вот такой «близнец» у мэра Ярославля

Новый заместитель мэра города Алексей Аксютенко, по мнению программы, на 75% похож на защитника сборной Туниса Рами Бедуи.



Программа посчитала, что на заммэра больше всего похож футболист сборной Туниса

Депутат областной думы Антон Капралов на 70% похож на полузащитника сборной Сербии Андрия Живковича.



На 70% похожи депутат облдумы и полузащитник Сербии

Известный ярославский ведущий Сергей Муканов на 73% оказался похож на полузащитника Российской сборной Дениса Чернышёва.



Из девяти человек Сергей Муканов оказался единственным, кто похож на футболиста Российской сборной

Актёр и каскадёр Роман Курцын, который известен уже и всей России, и за её пределами, на 75% оказался похож на футболиста сборной Польши Лукаша Пищека.



Роман Курцын оказался похож на игрока сборной Польши

Депутат Государственной думы Александр Грибов — на 72% близнец шведского футболиста Альбина Экдаля.



Депутат Госдумы оказался похож на шведского футболиста

Самое большое сходство программа выдала для капитана ярославского «Шинника» Эльдара Низамутдинова — 78%. Если наш нападающий захочет сыграть на чемпионате, он вполне может заменить на поле, хотя бы внешне, полузащитника сборной Аргентины Энцо Переса.



Футболист «Шинника» оказался больше всех похож на игрока чемпионата мира по футболу

Посмотрите, на кого из футболистов похожи вы!