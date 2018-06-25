Близнецы Роналду: на кого из футболистов похожи известные ярославцы
Норвежский таблоид VG запустил проект «Найди своего близнеца чемпионата мира». Технология распознавания лиц сравнивает загруженное фото с лицами игроков национальных сборных и показывает, на кого из 736 футболистов чемпионата мира вы похожи.
Мы решили посмотреть, кто из футболистов «близнецы» с известными мужчинами Ярославля. И, конечно, хотели узнать, кто из ярославцев хоть капельку похож на Криштиану Роналду.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов оказался на 65% похож на полузащитника сборной Уругвая Кристиана Габриеэля Родригес Баротти.
Художественный руководитель Волковского театра Евгений Марчелли аж на 75% похож на центрального полузащитника сборной Аргентины Эвера Максимильяно Давида Банега.
Мэр Ярославля Владимир Слепцов на 65% похож на своего тезку Владимира Стойковича, вратаря сборной Сербии.
Новый заместитель мэра города Алексей Аксютенко, по мнению программы, на 75% похож на защитника сборной Туниса Рами Бедуи.
Депутат областной думы Антон Капралов на 70% похож на полузащитника сборной Сербии Андрия Живковича.
Известный ярославский ведущий Сергей Муканов на 73% оказался похож на полузащитника Российской сборной Дениса Чернышёва.
Актёр и каскадёр Роман Курцын, который известен уже и всей России, и за её пределами, на 75% оказался похож на футболиста сборной Польши Лукаша Пищека.
Депутат Государственной думы Александр Грибов — на 72% близнец шведского футболиста Альбина Экдаля.
Самое большое сходство программа выдала для капитана ярославского «Шинника» Эльдара Низамутдинова — 78%. Если наш нападающий захочет сыграть на чемпионате, он вполне может заменить на поле, хотя бы внешне, полузащитника сборной Аргентины Энцо Переса.
Посмотрите, на кого из футболистов похожи вы!