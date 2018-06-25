Почтить память рэпера решили у памятника Ленину

Ярославские школьники устроили на Красной площади поминальные мероприятия по застреленному 18 июня известному рэперу XXXTentacion.



Пара десятков парней и девушек собрались в 19 часов возле памятника Ленину, из свечей выложили три «Икса» и обложили свечи лепестками роз.

Примерно через час в паблике «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте» появились фотографии этой акции памяти. Большинство ярославцев не оценили такой порыв молодых людей.

Фотографии с акции выложили в паблике

— Умирают сотни людей каждый день, всем плевать умер никому не известный исполнитель, сразу решили устроить показную скорбь, — написал Роман Василенко.



— Я ехал сегодня по набережной, смотрю, какие-то люди стоят молодые, — написал Денис Исаков. — Один там вообще решил превзойти всех, надел какую-то белую повязку на лоб. Видимо, именно так выглядит скорбь. Кто-то ржал, кто-то делал показушную мину грусти. Помнят они! Память — замечательное свойство психологии человека. Только вот память и позерство, знаете ли, совсем разные вещи.

Среди словесной перепалки между непонимающими смысл такой акции и теми, кто её устроил, нашлись и те, кто попросил быть добрее и терпимее.

— Читаю ваши комментарии и поражаюсь, откуда в вас столько ненависти, злобы, сарказма, — написала Полина Любимова. — Умер в первую очередь человек, чей-то сын, брат, друг. Для многих он был кумиром. Это их поколение, их кумир. Будьте, пожалуйста, добрее, и мир станет чище и прекрасней!

Справка 76.ru:



Джасей Дуэйн Онфрой — более известный под своим псевдонимом XXXTentacion — американский рэпер из Лодерхила (Флорида). 18 июня 2018 года, когда Онфрой выходил из своего мотосалона в Майами, в него выстрелил неизвестный. Стрелявший скрылся. Онфрой впал в кому и позже скончался в больнице, не приходя в сознание. 20 июня по подозрению в убийстве Онфроя был арестован некий Дедрик Ди Уильямс из Помпано-Бич.

В конце мая в Ярославле пришлось отменить акцию памяти журналиста Аркадия Бабченко. Его убийство в Киеве оказалось инсценировкой.





