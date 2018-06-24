Скоро погода изменится

Через несколько часов жару и духоту сменит дождь — такой прогноз дают синоптики.

— В Ярославской области вероятно выпадение крупного града до 3–6 см, конвективные явления со шквалами до 18–25 м/с и вероятность возникновения торнадо, — сообщают метеорологи группы «Метеодневник».



Эти синоптики наблюдают за погодой как любители, но и профессиональные сайты погоды предупреждают — вечером будет штормить.

Грозу обещают около семи часов вечера.