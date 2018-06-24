Ждём торнадо: на Ярославль движется гроза и град
24 июня 2018 17:36
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Через несколько часов жару и духоту сменит дождь — такой прогноз дают синоптики.
— В Ярославской области вероятно выпадение крупного града до 3–6 см, конвективные явления со шквалами до 18–25 м/с и вероятность возникновения торнадо, — сообщают метеорологи группы «Метеодневник».
Эти синоптики наблюдают за погодой как любители, но и профессиональные сайты погоды предупреждают — вечером будет штормить.
Грозу обещают около семи часов вечера.
Фото: Александра Савельева
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