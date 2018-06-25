Ну и пекло! Рейтинг самых жарких районов Ярославской области
25 июня 2018 06:35
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Вот разжарило-то. Лето не просто пришло, а обрушилось на Ярославскую область. Выходные выдались действительно горячими. Сервис погоды Rp5.ru даже составил рейтинг самых жарких районов региона. Итак, где была самая высокая температура:
- Переславль-Залесский +27 градусов;
- Тутаев +30;
- Гаврилов-Ям +30;
- Ростов +31;
- Рыбинск +31;
- Некрасовское +32;
- Нерехта +32;
- Борок +32;
- Ярославль +32.
Завтра дикая жара уже спадёт. Юго-восточный ветер сменится западным. Температура опустится до +25 градусов.
Фото: Александра Савельева
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