Зато можно было вдоволь позагорать
Зато можно было вдоволь позагорать

Вот разжарило-то. Лето не просто пришло, а обрушилось на Ярославскую область. Выходные выдались действительно горячими. Сервис погоды Rp5.ru даже составил рейтинг самых жарких районов региона. Итак, где была самая высокая температура:

  • Переславль-Залесский +27 градусов;
  • Тутаев +30;
  • Гаврилов-Ям +30;
  • Ростов +31;
  • Рыбинск +31;
  • Некрасовское +32;
  • Нерехта +32;
  • Борок +32;
  • Ярославль +32.

Завтра дикая жара уже спадёт. Юго-восточный ветер сменится западным. Температура опустится до +25 градусов.