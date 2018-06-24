На грядке можно увидеть нежданных гостей

В выходные сотрудники МЧС отправились на дачи. Но не на свои. Пошли проверять, правильно ли обращаются с огнём ярославцы на своих участках.

— Сотрудники госпожнадзора проводят в садоводческих товариществах области, чтобы выявить нарушения норм пожарной безопасности, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области. — Кроме того, задействованы беспилотные летательные аппараты, с помощью которых фиксируются нарушения норм пожарной безопасности, а правонарушители привлекают к административной ответственности.



Но тем, у кого все в порядке на участке, предлагают поучаствовать в конкурсе на лучшее обеспечение пожарной безопасности.

За нарушение правил пожарной безопасности грозит штраф — до 1500 рублей. Во время особого противопожарного режима штрафы возрастают до 4000 рублей.

