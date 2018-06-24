Украина применила санкции к пяти ярославцам: кто попал под удар
24 июня 2018 10:55
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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении санкций в отношении нескольких граждан России. В него вошли все депутаты Госдумы и члены Совета Федераций. В списке — пять ярославцев:
- Юрий Рудкин (родился в Бурмакино Некрасовского района) — судья Конституционного суда Российской Федерации;
- Валентина Терешкова — депутат Госдумы от Ярославской области;
- Анатолий Лисицын — член комитета Совета Федерации по международным делам, представитель в Совфеде от Ярославской области;
- Виктор Рогоцкий — сенатор от Ярославской области;
- Екатерина Алтабаева (родилась в Угличе) — депутат Законодательного собрания Севастополя.
Ко всем перечисленным применили следующие санкции:
- блокирование активов — временное ограничение права пользоваться и распоряжаться имуществом;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применения других запретов въезда на территорию Украины.
Фото: Александра Савельева
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