Анатолий Лисицын теперь не сможет въехать в Украину
Анатолий Лисицын теперь не сможет въехать в Украину

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении санкций в отношении нескольких граждан России. В него вошли все депутаты Госдумы и члены Совета Федераций. В списке — пять ярославцев:

  1. Юрий Рудкин (родился в Бурмакино Некрасовского района) — судья Конституционного суда Российской Федерации;
  2. Валентина Терешкова — депутат Госдумы от Ярославской области;
  3. Анатолий Лисицын — член комитета Совета Федерации по международным делам, представитель в Совфеде от Ярославской области;
  4. Виктор Рогоцкий — сенатор от Ярославской области;
  5. Екатерина Алтабаева (родилась в Угличе) — депутат Законодательного собрания Севастополя.

Ко всем перечисленным применили следующие санкции: 

  • блокирование активов — временное ограничение права пользоваться и распоряжаться имуществом; 
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применения других запретов въезда на территорию Украины.