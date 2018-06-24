Барышня закатила шоу

Вчера днем на проспекте Фрунзе в Ярославле произошла авария — одна машина протаранила другую. Водитель пострадавшего автомобиля достал телефон и снял всё происходящее после столкновения на видео. Ролик выложили в паблике «Первый ярославский автопортал». Получился практически ситком.

Пассажирка врезавшейся машины повела себя странно. Сначала попыталась всучить 30 тысяч рублей за то, чтобы уладить конфликт, но мужчина отказался.

— У меня такая гражданская позиция — люди не должны ездить пьяными за рулем, — заявил он. И понеслось.

Чтобы соблюсти правила, после ДТП надо выставить аварийный знак. То ли того треугольника у девушки не было, то ли вошла в азарт в этих разборках, но она сама улеглась рядом с машиной.

— Я аварийный знак! — заявила девушка и хлопнула по рукам парня, попытавшегося ее поднять.

Необычное представление окончилось стандартно — на место приехала полиция.