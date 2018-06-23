Водитель автобуса получил условный срок

Рыбинский суд признал виновным 56-летнего водителя автобуса по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».



— В суде установлено, что в декабре 2017 года водитель автобуса ПАЗ, следовал по маршруту № 16 рано утром, когда ещё было темно, со скоростью 40 километров в час, — рассказали в областной прокуратуре. — На проспекте Серова мужчина не выбрал безопасную скорость, и автобус наехал на 87-летнюю бабушку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Пенсионерка погибла на месте.



На суде водитель полностью признал свою вину и раскаялся.



Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и на три года запретил садиться за руль транспорта.

