Экстренное предупреждение от МЧС: на Ярославль идёт гроза и сильный ветер
23 июня 2018 14:59
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Главное управление МЧС России по Ярославской области выпустило экстренное предупреждение — на Ярославль движется сильная гроза.
— С 18 часов 23 июня до 24 июня в Ярославле и Ярославской области ожидается гроза, — рассказали в МЧС. — При грозе ветер усилится до 15–18 метров в секунду. При этом увеличивается риск возникновения чрезвычайных ситуаций, увеличения количества ДТП, повреждения электропроводов, падения деревьев и ветхих конструкций.
Град и даже торнадо прогнозируют Ярославской области метеорологи-любители.
Фото: Александра Савельева
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