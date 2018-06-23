Вечером погода сильно ухудшится

Главное управление МЧС России по Ярославской области выпустило экстренное предупреждение — на Ярославль движется сильная гроза.



— С 18 часов 23 июня до 24 июня в Ярославле и Ярославской области ожидается гроза, — рассказали в МЧС. — При грозе ветер усилится до 15–18 метров в секунду. При этом увеличивается риск возникновения чрезвычайных ситуаций, увеличения количества ДТП, повреждения электропроводов, падения деревьев и ветхих конструкций.



Град и даже торнадо прогнозируют Ярославской области метеорологи-любители.

