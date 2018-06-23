ДТП в Переславском районе: «Опель» выбросило с дороги
23 июня 2018 13:29
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Сегодня утром около половины десятого на трассе М-8 в Переславском районе столкнулись «Опель» и «Лада Приора». От удара «Опелю» смяло всю водительскую сторону, оторвало бампер, машину выкинуло с дороги на обочину.
На месте аварии работали сотрудники поисково-спасательного подразделения Переславля, ГИБДД и бригада скорой помощи.
К счастью, в аварии никто не пострадал.
— В результате ДТП пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.
Вчера на трассе М-8 вылетели на обочину сразу два КАМАЗа. Очевидцы рассказали, как это произошло.
Фото: МЧС
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