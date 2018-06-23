Машину отбросило на обочину

Сегодня утром около половины десятого на трассе М-8 в Переславском районе столкнулись «Опель» и «Лада Приора». От удара «Опелю» смяло всю водительскую сторону, оторвало бампер, машину выкинуло с дороги на обочину.



На месте аварии работали сотрудники поисково-спасательного подразделения Переславля, ГИБДД и бригада скорой помощи.



К счастью, в аварии никто не пострадал.



— В результате ДТП пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.



Вчера на трассе М-8 вылетели на обочину сразу два КАМАЗа. Очевидцы рассказали, как это произошло.

