Соседи считают, что мать знала о издевательствах над ребёнком

Общественники требуют реального срока для матери двухлетней девочки, которую до смерти избил отчим. Для этого на сайте Change.org создали петицию на имя президента России Владимира Путина и главного прокурора страны Юрия Чайки.

— Просим Вас разобраться в деле по факту гибели двухлетней девочки в посёлке Борисоглебский Ярославской области, — написали в петиции общественники. — Считаем, что женщина должна быть непременно привлечена по двум статьям: «Жестокое обращение с детьми» и «Оставление в опасности». Просим проверить причастность матери к статьям «Побои», «Истязание» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». При привлечении матери по вышеуказанным статьям и доказательстве ее вины просим назначить наказание в виде реального лишения свободы. Лишь такая мера наказания может быть применима по факту гибели маленького беззащитного ребенка!

Люди попросили дополнительно проверить, причастна ли мать к избиению двухлетней девочки.

Трагедия произошла в январе. Отчим избил девочку так, что на теле ребёнка не осталось живого места. Малышка впала в кому и через несколько месяцев умерла в больнице. Следователи собрали доказательства и передали дело на 25-летнего мужчину в суд. Расследование уголовного дела в отношении матери девочки ещё продолжается.

