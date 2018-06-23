Ярославские общественники просят президента разобраться с матерью двухлетней девочки, убитой отчимом
Общественники требуют реального срока для матери двухлетней девочки, которую до смерти избил отчим. Для этого на сайте Change.org создали петицию на имя президента России Владимира Путина и главного прокурора страны Юрия Чайки.
— Просим Вас разобраться в деле по факту гибели двухлетней девочки в посёлке Борисоглебский Ярославской области, — написали в петиции общественники. — Считаем, что женщина должна быть непременно привлечена по двум статьям: «Жестокое обращение с детьми» и «Оставление в опасности». Просим проверить причастность матери к статьям «Побои», «Истязание» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». При привлечении матери по вышеуказанным статьям и доказательстве ее вины просим назначить наказание в виде реального лишения свободы. Лишь такая мера наказания может быть применима по факту гибели маленького беззащитного ребенка!
Люди попросили дополнительно проверить, причастна ли мать к избиению двухлетней девочки.
Трагедия произошла в январе. Отчим избил девочку так, что на теле ребёнка не осталось живого места. Малышка впала в кому и через несколько месяцев умерла в больнице. Следователи собрали доказательства и передали дело на 25-летнего мужчину в суд. Расследование уголовного дела в отношении матери девочки ещё продолжается.