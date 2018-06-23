По мнению спасателей, выводить людей из «Фараона» не просто

Ярославские спасатели устроят день пожарной безопасности. 26 июня сотрудники МЧС проведут практические тренировки с эвакуацией людей по всей области. Особое внимание уделят тем объектам, где бывает много детей.

— Начнётся единый день пожарной безопасности в 10:30, — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Пройдёт тренировка по тушению условного пожара и эвакуации в торговом центре «Фараон».



Начать решили с этого торгового центра неслучайно. По словам спасателей, здание «Фараона» непростое для эвакуации посетителей и персонала.



В МЧС проводят проверку по поводу недавнего возгорания в торговом центре «Аура». К тому, как прошла эвакуация, у спасателей есть вопросы. Через 14 минут после начала пожара из кинотеатра было бы не выйти, уверенны спасатели.

