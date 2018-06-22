Сегодня около 16 часов на трассе М-8 случилась авария. С трассы улетели сразу два КАМАЗа.

Два КАМАЗа завалились разом

Машины завалились в кювет на участке дороги в сторону Вологды, это 380-й километр трассы.

Одному из водителей понадобилась помощь медиков

— Дядьку помогали скорой из кабины вытаскивать, — рассказывает ярославец Александр Шустов, который стал свидетелем аварии.



Как оказалось, один грузовик буксировал другой на жёсткой сцепке, но на одном из изгибов дороги машины вдруг повело. Одна из машин упала в болото, кабину грузовика частично затянуло в грязь.