То, что увидели сегодня на парковке у торгового центра «Альтаир», возмутило жителей Дзержинского района Ярославля. В синем припаркованном «Рено» прохожие заметили совсем маленького ребёнка в переноске. В машине он был совсем один. В это время на улице градусник термометра показывал около +28.

Малыша оставили в машине совсем одного

— Я редко выражаюсь. Дура одним словом. На улице жара. Он маленький в душной машине, один... Блин, слов нет, — написала Анастасия Сизова в социальных сетях.



У машины оставили приоткрытыми окна, но в жаркий солнечный день это мало спасает. К моменту, когда прохожие подошли к машине, ребёнок плакал. Как долго он там находился один — не известно. Ярославцы бросились к администрации торгового центра, чтобы по громкой связи вызвонить родителей.

Малыш плакал в жаркой машине

Известно, что при температуре на улице около +25... +26 градусов в солнечный день салон автомобиля может прогреться до +40. Спасатели МЧС предупреждают автовладельцев о том, что в машине не стоит оставлять питомцев, не говоря уже о детях.

