На месте «Чайки» построят город-сад: гуляем по нему виртуально уже сейчас
На месте гостиницы «Чайка», которую снесли зимой, уже в этом году начнут строить огромный IT-центр и город-сад. Мы уже публиковали 3D-модель будущего офисного здания компании «Тензор», которая финансирует этот проект. Сейчас в распоряжении редакции появились кадры, какой будет территория вокруг.
Речь идёт о 44 гектарах земли, из них 52% будут в зелени. Специально под проект частично расширят Московский проспект и улицу Малая пролетарская, создадут разворотное кольцо для общественного транспорта и переход-грот в самом начале проспекта.
— Расширение дорожного полотна будет проводиться в сторону участка недостроенной гостиницы «Чайка», а распределение двух новых полос на каждое из направлений движения будет произведено за счет смещения осевой линии проспекта, — уточняется в проекте планировки и межевании территории.
Сама же зелёная территория будет доступна абсолютно для всех. Здесь можно будет кататься на велосипедах и роликах, загорать на пляже или отдыхать в тени деревьев, наслаждаться фонтанами или заниматься спортом на стадионе.