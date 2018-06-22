На месте гостиницы «Чайка», которую снесли зимой, уже в этом году начнут строить огромный IT-центр и город-сад. Мы уже публиковали 3D-модель будущего офисного здания компании «Тензор», которая финансирует этот проект. Сейчас в распоряжении редакции появились кадры, какой будет территория вокруг.

Вид сверху
Вид сверху

Речь идёт о 44 гектарах земли, из них 52% будут в зелени. Специально под проект частично расширят Московский проспект и улицу Малая пролетарская, создадут разворотное кольцо для общественного транспорта и переход-грот в самом начале проспекта. 

Перекрёсток Московского проспекта или улицы Малая Пролетарская 
Перекрёсток Московского проспекта или улицы Малая Пролетарская 

— Расширение дорожного полотна будет проводиться в сторону участка недостроенной гостиницы «Чайка», а распределение двух новых полос на каждое из направлений движения будет произведено за счет смещения осевой линии проспекта, — уточняется в проекте планировки и межевании территории.

Вся территория вдоль развязки моста будет занята парком 
Вся территория вдоль развязки моста будет занята парком 

Сама же зелёная территория будет доступна абсолютно для всех. Здесь можно будет кататься на велосипедах и роликах, загорать на пляже или отдыхать в тени деревьев, наслаждаться фонтанами или заниматься спортом на стадионе. 

В парке будет пляж
В парке будет пляж
И очень много пешеходных дорожек, фонтанов
И очень много пешеходных дорожек, фонтанов
Здесь можно кататься на велосипедах, роликах, скейтборде
Здесь можно кататься на велосипедах, роликах, скейтборде
Или просто гулять
Или просто гулять
А такой будет парковка и разворотное кольцо 
А такой будет парковка и разворотное кольцо 