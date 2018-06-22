На месте гостиницы «Чайка», которую снесли зимой, уже в этом году начнут строить огромный IT-центр и город-сад. Мы уже публиковали 3D-модель будущего офисного здания компании «Тензор», которая финансирует этот проект. Сейчас в распоряжении редакции появились кадры, какой будет территория вокруг.

Вид сверху

Речь идёт о 44 гектарах земли, из них 52% будут в зелени. Специально под проект частично расширят Московский проспект и улицу Малая пролетарская, создадут разворотное кольцо для общественного транспорта и переход-грот в самом начале проспекта.



Перекрёсток Московского проспекта или улицы Малая Пролетарская

— Расширение дорожного полотна будет проводиться в сторону участка недостроенной гостиницы «Чайка», а распределение двух новых полос на каждое из направлений движения будет произведено за счет смещения осевой линии проспекта, — уточняется в проекте планировки и межевании территории.

Вся территория вдоль развязки моста будет занята парком

Сама же зелёная территория будет доступна абсолютно для всех. Здесь можно будет кататься на велосипедах и роликах, загорать на пляже или отдыхать в тени деревьев, наслаждаться фонтанами или заниматься спортом на стадионе.

В парке будет пляж

И очень много пешеходных дорожек, фонтанов

Здесь можно кататься на велосипедах, роликах, скейтборде

Или просто гулять