В эти выходные ночи будут по-летнему тёплыми. И ярославцев зовут прокатится по ночному городу на велосипедах. Велозабег «Классическая ночная» стартует в субботу, 23 июня, в 21:00 у фонтана ЦНТИ на проспекте Ленина.

Ярославцы следующей ночью устроят большой велозаезд

— Колонне велосипедистов предстоит проехать более 50 километров по улицам ночного города, — рассказал организатор велопробега Николай Серов. — Через каждые 10 километров на протяжении всего маршрута планируются остановки по 10-15 минут, скорость движения колонны в пределах 15-17 километров в час.



Стартуют от ЦНТИ или гостиницы "Турист" на проспекте Ленина

Огромный маршрут нанесли на Яндекс.Картах с комментариями об участках пути. Его путь проходит в Заволжском районе по улицам Шевелюха и Камышовой, в Брагино по улице Промышленной, велосипедисты проедут через поселок «Пятовское» и улицу Магистральную и далее по нескольким улицам в Красноперекопском и Фрунзенском районах.

Финишируют велосипедисты в 2:30 24 июня на одной из центральных площадей города.

Ожидается 200 участников

В велопробеге принять участие может любой желающий в возрасте от 18 лет. Но, чтобы пустили в колонну, нужно с собой взять паспорт. Желательно наличие на велосипедисте шлема, а на велосипеде обязательно должна быть фара и фонарь, желательно и светоотражатели.

К заезду нужно быть готовым технически

В 2015 году в «Классической ночной» приняли участие рекордное количество велосипедистов и роллеров - 307 человек. В этом году планируют прокатиться около 200 человек.



В этом году ярославцы устраивали велозаезд даже до свалки.