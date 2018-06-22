Ярославский историк и бизнесмен Ян Левин открывает заведения теперь уже по всей России. Его новая пивная в Новороссийске будет с ярославской изюминкой, о которой он рассказал своим подписчикам в Facebook.

Уборная в стиле подъезда ярославской многоэтажки

— При создании туалета в новороссийском заведении я вдохновлялся «обоссанными» подъездами родного Заволжского района города Ярославля, где прошла моя юность, — честно говорит Ян Левин. — Аутентичные двери советского лифта, характерный деревянный шпон, в самом Новороссийске найти не удалось. После недели поисков по всей стране двери нашлись у неких домовитых граждан в родном Ярославле! Некогда они стояли в одной из многоэтажек в Брагино.

Двери лифта — настоящие

Также в уборной оформили дверь в квартиру, зелёную стену, покрашенную «до плеча», белый потолок. Сам владелец говорит, что не удивится, если кто-то попытается поджечь кнопку лифта или оставит надпись на стене.

Зашёл в туалет, как в подъезд

Кстати, ярославец сумел открыть своё заведение даже в Праге.