Машину от удара сильно смяло

Странная авария произошла ближе к ночи на Юго-Западной окружной дороге после Чурилково в сторону Нефтестроя. Мужчина на «Оке» внезапно решил пойти тараном на «МАЗ».

— Пьяный чёрт! — возмущается водитель большегруза Евгений Соловьёв. — Снес забор и знак на окружной, шаркнул по колесу и убежал.

Смятую «Оку» водитель бросил прямо посреди дороги.



— Поцарапал мне колесо, — написал Евгений в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте». — У меня директор приехал и долго смеялся — «Ока» МАЗ штурмовала!

В Ярославской области разыскивают синюю машину, которая несколько раз ударила «Рено», в которой ехали дети.

