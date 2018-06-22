Пожарные быстро справились с огнём

В половину второго ночи в Рыбинске возле продуктового супермаркета разгорелся пожар — вспыхнули деревянные поддоны на разгрузочной площадке.



Работу спасателей сняли на видео местные жители и выложили ролик в соцсети. Огонь быстро потушили. Через 30 минут после звонка в МЧС было объявлено о полной ликвидации пожара.

— Огонь уничтожил поддоны на площади 10 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославский области. — Люди не пострадали.

Пожарные выясняют причины пожара, наиболее вероятными спасатели называют неосторожное обращение с огнём или поджёг.



У ещё одного супермаркета в Рыбинске разбирают стены. В апреле, не выдержав скопившейся воды, у здания поехала крыша.

