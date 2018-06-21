Да пребудет с вами сила!
Да пребудет с вами сила!

Андрей Тарусов из Рыбинска, прославившийся в Америке своими пин-ап-рисунками, нарисовал новую серию картинок. На этот раз горячих мультяшных девушек художник изобразил в костюмах и локациях из фантастической эпопеи «Звёздные войны». Новая серия состоит из 12 работ. На рисунках есть девушки-джедаи, девушки-солдаты империи с лазерными мечами и автоматами. 

— Прям календарь можно было бы зафигачить, да вот прав у меня нет на «Звездные войны», я не «Дисней», — шутит Андрей у себя в соцсетях. 

В декабре прошлого года Андрей уже рисовал плакаты по мотивам «Звёздный войн». Серию он выполнил в стиле Тима Бертона.

Роскошные имперские девушки
Роскошные имперские девушки
Красивые и вооружённые
Красивые и вооружённые
На такие «Звездные войны» пришло бы посмотреть ещё больше людей
На такие «Звездные войны» пришло бы посмотреть ещё больше людей
Так художник видит солдат империи
Так художник видит солдат империи
Все бы джедаи были такими
Все бы джедаи были такими
Таким красоткам никакой Дарт Вейдер не страшен!
Таким красоткам никакой Дарт Вейдер не страшен!