Рыбинский художник в Америке нарисовал красоток в костюмах «Звёздных войн»
21 июня 2018 16:14
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Андрей Тарусов из Рыбинска, прославившийся в Америке своими пин-ап-рисунками, нарисовал новую серию картинок. На этот раз горячих мультяшных девушек художник изобразил в костюмах и локациях из фантастической эпопеи «Звёздные войны». Новая серия состоит из 12 работ. На рисунках есть девушки-джедаи, девушки-солдаты империи с лазерными мечами и автоматами.
— Прям календарь можно было бы зафигачить, да вот прав у меня нет на «Звездные войны», я не «Дисней», — шутит Андрей у себя в соцсетях.
В декабре прошлого года Андрей уже рисовал плакаты по мотивам «Звёздный войн». Серию он выполнил в стиле Тима Бертона.
Фото: Андрей Тарусов/VK.com
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