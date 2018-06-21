Да пребудет с вами сила!

Андрей Тарусов из Рыбинска, прославившийся в Америке своими пин-ап-рисунками, нарисовал новую серию картинок. На этот раз горячих мультяшных девушек художник изобразил в костюмах и локациях из фантастической эпопеи «Звёздные войны». Новая серия состоит из 12 работ. На рисунках есть девушки-джедаи, девушки-солдаты империи с лазерными мечами и автоматами.

— Прям календарь можно было бы зафигачить, да вот прав у меня нет на «Звездные войны», я не «Дисней», — шутит Андрей у себя в соцсетях.

В декабре прошлого года Андрей уже рисовал плакаты по мотивам «Звёздный войн». Серию он выполнил в стиле Тима Бертона.



Роскошные имперские девушки

Красивые и вооружённые

На такие «Звездные войны» пришло бы посмотреть ещё больше людей

Так художник видит солдат империи

Все бы джедаи были такими