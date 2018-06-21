Это известие крайне возмутило жителей Дзержинского района. Здесь собрались закрыть важный для людей рынок «Невская ярмарка». За 4 дня больше 1 000 человек собрали подписи против сноса старенького рынка. Люди пошли к уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину, а предприниматели с ярмарки к бизнес-омбудсмену Альфиру Бакирову.

Рынок «Невская ярмарка»

— Этот рынок — наше спасение — низкие цены, качественный свежий товар, а главное — он в шаговой доступности, — говорит ярославна Валентина Михайловна, которая как раз только вышла с рынка.

Предприниматели жалуются на то, что с закрытием рынка и вынужденным переездом в новые места в Дзержинском районе они потеряют и стабильный доход, и клиентов — большинство боится разорения и банкротства.



Весь переполох с закрытием рынка начался из-за того, что мэрия Ярославля отправила уведомления предпринимателям о расторжении с ними договоров по аренде торговых мест. Оказывается, ярмарку планируют перестроить, на её месте появятся торговые галереи.

— Эту ярмарку будут реконструировать. Но на период строительства мы сохраним старые павильоны, выделив для них место рядом, — успокоил заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов. — Новые галереи будут представлять из себя комплекс мини-магазинов.