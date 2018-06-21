Депутаты Ярославской областной думы тоже решили не сидеть в стороне от пенсионной реформы. Члены фракции «Единая Россия» решили написать письмо президенту с просьбой устроить всенародный референдум.

Николай Александрычев считает, что при повышении пенсионного возраста нужно советоваться с жителями страны

— Эта реформа затронет десятки миллионов человек. Для того, чтобы принимать такие проекты, нужно всенародное обсуждение. Такое, как мы обсуждаем нашу Конституцию, — считает депутат Николай Александрычев. — В общественных организациях, на заводах, на предприятиях, общественных собраниях. Я понимаю, что есть некие экономические предпосылки. Надо здесь лучше семь раз отмерить, один раз отрезать.

Внести своё предложение фракция планирует на заседании облдумы 26 июня. Тогда же хотят и принять большинством голосов идею отправить это письмо президенту Владимиру Путину.

Первыми обращение к главе государства написали депутаты Переславской городской думы.