Мусором в Ярославле заинтересовались иностранные СМИ

В Ярославль на полигон «Скоково» новостей приехала русскоязычная служба новостей радиостанции BBC. По словам активиста антимусорного движения Анны Головиной, журналистов интересует тема московского мусора.Сегодня ведущие радиопрограммы записали репортаж с полигона. В качестве гостей позвали Анну Головину и еще одного антимусорного активиста — Светлану Светличную.



— Нас спрашивали как обычных ярославцев, то есть вопросы были ориентированы на простого человека. — рассказывает Анна Головина. — Мы разговаривали о мусоре, о том, как население реагирует, и о том, что мы делаем.



Журналисты приехали в Ярославль, чтобы провести радиотрансляцию, приуроченную к чемпионату мира по футболу. В программе радиоведущие рассказывают о злободневных темах и о том, чем живут россияне во время чемпионата. Программа выйдет в эфир завтра.



Тема ввоза столичного мусора в Ярославль остаётся одной из самых острых уже несколько месяцев. Все материалы о мусорном скандале мы объединили в одну тему.