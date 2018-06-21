Специалисты выяснили, чья труба

В ярославских СМИ бурно обсуждали новость о сбросе странной жидкости в реку Волгу рядом с автозаправкой в районе Полушкиной Рощи. На видео видно, как черная вода огромным потоком льется из трубы в Волгу. На загрязненное место выехали эксперты из департамента охраны окружающей среды.

Что-то странное сливают в Волгу

Они обследовали место.

— На береговой зоне в районе Полушкиной Рощи расположена база отгрузки песка, на территории которой проходит сеть дренажных труб, — сообщил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов. — После обильного выпадения осадков 20 июня вода, пройдя через дренажную систему и смешавшись с песком, поступала в водный объект. Никаких фактов промышленных или опасных сбросов не зафиксировано.

Но что это за жидкость, пока не известно. Результаты исследования эксперты направили в межрегиональное управление Росприроднадзора по Ярославской и Костромской областям, чтобы взять ситуацию под федеральный надзор.

